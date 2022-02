Conselho Técnico de clubes da Série A derruba restrição de demissão de técnicos

O Conselho Técnico de clubes da Série A derrubou nesta quarta-feira, 2, a restrição de demissão de técnico, previsto no regulamento do Brasileirão, através de uma reunião por chamada de vídeo. Na Série A da temporada anterior, os times só poderiam substituir uma vez o treinador demitido para contratar outro nome para o cargo.

Com a decisão, os dirigentes voltam a poder demitir e contratar novos comandantes quando bem entenderem, sem precisarem se apoiar na justificativa de rescisão em comum acordo, que foi criticada pelo presidente do Corinthians-SP, Duílio Monteiro Alves, que liderou a ideia e convenceu os demais clubes a acatarem à definição. Segundo o dirigente do clube paulista, a restrição não tinha efeito na prática e argumentou para que a medida fosse derrubada.

No Brasileirão 2021, a limitação não se aplicava em casos do técnico deixar o cargo por conta própria ou realizar um acordo amigável com o clube, o que não configurava como demissão. Dessa maneira, essa brecha no regulamento permitia ao time não gastar a cota para contratar um novo treinador disponível no mercado.

A exemplo de comparação, o Bahia teve três treinadores sob o comando do Tricolor na Série A em 2021: Dado Cavalcanti, Diego Dabove e Guto Ferreira. Na ideia da restrição, o clube não poderia assinar com Guto. No entanto, a equipe não havia gastado o limite de demissão ao rescindir com Dado Cavalcanti, uma vez que o clube não esclareceu em nota como foi a saída do técnico.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

