Trio de arbitragem baiano comanda o primeiro Clássico-Rei do ano

O baiano Marielson Alves Silva vai apitar o primeiro Clássico-Rei de 2022, válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O duelo está marcado para sábado, 5, às 17h45min, no Castelão.

Os auxiliares escalados, também da Bahia, são Alessandro Rocha de Matos, que possui o escudo FIFA, e José Carlos Oliveira dos Santos. O árbitro reserva é o cearense Renato Pinheiro.

Na Copa do Nordeste, apenas árbitros da região apitam jogos. Na primeira fase do torneio não há o suo da tecnologia do árbitro de vídeo.

