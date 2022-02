Pia Sundhage convoca seleção brasileira feminina para Torneio da França; veja lista

A técnica Pia Sundhage convocou a Seleção Brasileira Feminina para a disputa do Torneio Internacional da França. A competição amistosa, que acontece entre os dias 16 e 22 de fevereiro, é encarada como uma preparação para a Copa América.

No torneiro, a seleção enfrentará adversárias de alto nível: França, Holanda e Finlândia. Isso é visto com bons olhos pela treinadora: "É uma excelente oportunidade, muito importante, em que a gente vai enfrentar times de alto nível que vai nos ajudar a buscar a nossa qualificação (para a Copa do Mundo)".

A agenda do Brasil já está preparada. Com todos os jogos no mesmo estádio, Michel D’Ornano, em Caen, o primeiro jogo é no dia 16 contra a Holanda, às 14 horas. O segundo é contra as donas da casa, às 17h10min, no dia 19, e fecha contra a Finlândia, no dia 22, às 14 horas.

Confira a lista de convocadas:



Goleiras

Letícia (Benfica)

Lorena (Grêmio)

Jully (Palmeiras)

Defensoras

Rafaelle (Arsenal)

Daiane (Madrid)

Tainara (Bordeaux)

Tamires (Corinthians)

Antônia (Madrid)

Thais Regina (São Paulo)

Letícia Santos (Frankfurt)

Fernanda Palermo (São Paulo)

Meias

Ary (Palmeiras)

Adriana (Corinthians)

Kerolin (North Carolina Courage)

Angelina (OL Reign)

Julia Bianchi (Palmeiras)

Duda (Flamengo)

Luana (PSG)

Atacantes

Debinha (North Carolina Courage)

Marta (Orlando Pride)

Geyse (Madrid)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Gio Queiroz (Levante)

