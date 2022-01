Com cearense em quadra, Brasil vence Chile na Copa América de Futsal

O Brasil derrotou o Chile por 4 a 2 em segundo jogo da Copa América de Futsal, disputado na tarde desta segunda-feira, 31, na Arena SND, em Assunção, no Paraguai. Com o resultado, a Seleção Brasileira de Futsal lidera o grupo A com seis pontos.

Os gols da partida foram marcados por Pito, Ferrão e Marlon, duas vezes. Martínez e Alan Móran descontaram para os chilenos. Entrevistado recentemente pelo Esportes O POVO (ouça abaixo), o Cearense Bruno Taffy teve uma atuação discreta, mas realizou uma assistência para o gol que sacramentou a vitória brasileira.

O Brasil volta a jogar na próxima quarta-feira, 2, quando enfrenta a Colômbia às 15 horas em confronto que vale a liderança do grupo.

O jogo

O Brasil foi melhor no primeiro e criava as melhores chances, e conseguiu abrir o placar com Ferrão, que aproveitou sobra no chute cruzado de Felipe Valério. No entanto, em erro na saída de bola, o Paraguai empatou a partida com Martínez após rebote de Guitta.

Apesar do gol sofrido, a Seleção Brasileira não diminuiu o ritmo e voltou a liderar o marcador logo em seguida com Marlon, que bem posicionado, empurrou para as redes após forte finalização rasteira de Ferrão pela direita.

Nos primeiros segundos do segundo tempo, o time brasileiro ampliou com Pito. Após rápida cobrança de lateral, o pivô bateu forte para o gol, sem chances para o goleiro chileno. Após o Brasil aumentar a vantagem, o Chile equilibrou a partida e criou boas chances até diminuir a diferença no placar com um lindo gol de Alan Móran, que tocou de cobertura na saída de Guitta.

Em reta final movimentada, o Brasil definiu a vitória com mais um gol de Marlon. O camisa quatro recebeu de Bruno Taffy e finalizou forte para garantir o triunfo brasileiro.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

