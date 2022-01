FutCast #192 - O que esperar de Iury Castilho no Ceará | Chegadas e saídas no Fortaleza

O comentarista do Nordeste FC de Alagoas, Fillipe Lima, comenta sobre a passagem do atacante pelo CSA e como ele pode agregar no ataque do Vovô. O programa também debate sobre as chegadas de Silvio Romero e Moisés e as saídas de David e Wellington Paulista. Qual o saldo: positivo ou negativo?

O FutCast desta semana analisa a contratação de Iury Castilho pelo Ceará. O comentarista do Nordeste FC de Alagoas, Fillipe Lima, comenta sobre a passagem do atacante pelo CSA e como ele pode agregar no ataque do Vovô. O setorista do Alvinegro pela Rádio O POVO CBN, Horácio Neto, avalia o desempenho da equipe do Porangabuçu no jogo-treino contra o Floresta.

O programa também debate sobre as chegadas de Silvio Romero e Moisés e as saídas de David e Wellington Paulista. Qual o saldo: positivo ou negativo?

