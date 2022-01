Edson Cariús inicia bem o Estadual e já tem quase mesmo número de gols da temporada passada

Centroavante do Ferrão também luta pela artilharia do Campeonato Cearense, estando apenas um tento atrás de Romário, do Iguatu, que hoje esta na ponta

A camisa coral faz bem para Edson Cariús. De volta, em definitivo, ao Ferroviário na temporada 2022, o centroavante já marcou quatro gols em seis jogos. Com esse bom início de Estadual, o jogador já é o vice-artilheiro do certame.

Cariús está empatado com Vanderlan, do Caucaia, e Otacílio Marcos, do Iguatu, mas os três estão atrás de Romário, também do Iguatu, que tem cinco gols. Para o atacante coral, porém, marcar quatro gols nos seis primeiros jogos do ano tem um significado maior, já que é quase a quantidade de tentos que ele fez nas duas últimas temporadas, separadamente.

Em 2020, Cariús fez apenas seis gols, sendo quatro pelo Fortaleza e dois no Al-Jabalain, da Arábia Saudita. Já no ano passado, o centroavante defendeu o Remo e voltou para o Ferroviário. Ele balançou as redes adversárias apenas cinco vezes, ao todo, vestindo a camisa do Remo em duas oportunidades e a do time coral em três.

Aos 33 anos e agora com vínculo definitivo com o time que o consagrou, Cariús quer reviver as temporadas de 2018 e 2019, quando esteve entre os principais artilheiros do país. Se o início de Estadual for um indício, o torcedor coral pode esperar um centroavante inspirado.

“Fico muito feliz pelos gols, isso é importante para qualquer atacante e traz muita confiança para a sequência de jogos. Espero continuar marcando e ajudando o Ferroviário”, disse o jogador.

Contra o Crato, na quinta-feira, 27, Edson Cariús terá mais uma oportunidade de tentar se igualar a Romário ou, quem sabe, assumir a ponta da artilharia do Campeonato Cearense. Ele se mostra, no entanto, bem mais preocupado com o Tubarão da Barra.

“A expectativa é de que possamos fazer novamente uma grande partida. Sabemos que não será um jogo fácil, apesar do Crato ser o último colocado, eles têm feito jogos duros e trazido dificuldades aos seus adversários. Realizamos uma longa sequência de jogos, isso traz um cansaço muito grande, mas temos que passar por esses obstáculos, para que possamos conquistar os nossos objetivos”, concluiu.



