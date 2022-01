Copa do Nordeste: CBF adia partida entre Sergipe e Botafogo-PB; Duelo contra o Ceará está mantido

Equipe sergipana está com 16 jogadores isolados devido a Covid-19 e por isso pediu adiamento do jogo da primeira rodada. Gipão estreará contra o Vovô, sábado

Adversário do Ceará no sábado, 29, o Sergipe não jogará mais no meio de semana, como estava previsto na tabela da Copa do Nordeste.

Devido a um surto de Covid-19 no elenco do Gipão, a diretoria do clube pediu o adiamento do duelo contra o Botafogo-PB, válido pela primeira rodada do certame regional, e foi atendida pela CBF.

Com isso, o duelo entre Sergipe e Belo passa do dia 26 de janeiro para 2 de março, também uma quarta-feira. O estádio Almeidão e o horário das 19h30min foram mantidos.

Sábado, 29, quando têm compromisso marcado com o Ceará, no estádio Batistão, às 17h45min, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos do Nordestão, os 16 jogadores do Sergipe que testaram positivo para a Covid-19 terão completado somente uma semana de isolamento.

O Esportes O POVO entrou em contato com a diretoria do Alvinegro e questionou se houve contato com a CBF para perguntar sobre possibilidade de adiamento do jogo entre Sergipe e Ceará e obteve como resposta que foi repassado ao clube que a partida de sábado está mantida.



