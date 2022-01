Torcedor entra nos Aflitos mesmo após teste de Covid-19 dar positivo

Repórter do caderno de Cidades

Um homem conseguiu assistir assistir parte do jogo entre Náutico e Íbis, pelo Campeonato Pernambucano, mesmo tendo positivado teste para Covid-19. A Polícia Militar foi acionada, o torcedor foi retirado e recebeu voz de prisão. O caso ocorreu na tarde deste sábado, 22. As informações são da assessoria de imprensa do Náutico.

O próprio torcedor publicou o ato nas redes sociais. Em uma das publicações, ele postou o resultado do teste, que apontava como positivo. Na legenda, ele debochou: "Balão kkk" (SIC). Em outra publicação, ele fazia uma selfie com a legenda "Tropa da Covid kkk" (SIC).

Em nota, o Náutico afirmou que irá reforçar a fiscalização para impedir que novos casos como esse voltem a acontecer. "Porém, contamos com a consciência de cada um, pois o que está em jogo vai além das quatro linhas, é a vida do outros torcedores", afirmou o clube.

Pelo protocolo estabelecido pelo Governo de Pernambuco, apenas pessoas que apresentem passaporte vacinal que comprove a aplicação do ciclo vacinal completo e um teste negativo para Covid-19 podem entrar nos estádios. O Governo distribuiu 10 mil testes rápidos, mas cabe aos clubes organizar a logística para a realização dos exames.

Além disso, foi estabelecida a capacidade máxima de 3 mil torcedores nos estádios dos Alflitos, Arruda, Ilha do Retiro e Arena de Pernambuco e de 50% da capacidade nos estádios com capacidade abaixo de 6 mil lugares.



O Náutico venceu o jogo por 3 a 0, gols de Juninho Carpina (duas vezes) e Júlio.

