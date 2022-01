CRB derrota o Sport por 1 a 0 em jogo de abertura da Copa do Nordeste

Com o triunfo, o Galo de Campina mantém um jejum de 20 anos sem sofrer derrotas para o Sport no estádio Rei Pelé, em Maceio (AL)

No confronto de abertura da Copa do Nordeste de 2022, o CRB derrotou o Sport por 1 a 0, na noite de ontem, e manteve a invencibilidade de 20 anos diante da equipe pernambucana em jogos no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O Leão, comandado pelo treinador paraguaio Gustavo Florentín, entrou em campo repleto de desfalques por um surto interno de Covid-19 no elenco. Ao todo, dez atletas foram diagnosticados com o vírus e ficaram de fora do duelo.

Sobre o assunto Guia da Copa do Nordeste 2022: clubes, regulamento e transmissão

CBF exige vacinação completa contra Covid-19 a partir desta temporada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Galo de Campina também teve ausências, mas em número reduzido. O centroavante Anselmo Ramon e o meio-campista Gustavo Apis, recém contratados pelo clube alagoano, não foram regularizados em tempo hábil e não puderam ser escalados para o jogo.

Dentro de campo, o primeiro tempo foi de domínio do CRB. A equipe do treinador Allan Aal abriu o placar aos 40 minutos da etapa inicial, após Marcinho acertar um belo chute no ângulo do gol defendido por Mailson.

Atrás no marcador, o Sport voltou do intervalo com uma postura mais agressiva em busca do empate, enquanto o CBR recuou as linhas e adotou uma estratégia defensiva, visando os contra-ataques. Apesar das tentativas do Leão da Ilha, os três pontos ficaram para o Galo.

Tags