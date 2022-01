Santos x América-MG ao vivo na Copinha 2022: onde assistir ao jogo hoje, 21

Santos e América-MG se enfrentam hoje, sexta (21/01), em partida válida pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2022. O jogo está marcado para começar às 20 horas (horário de Brasília) no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, São Paulo.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Rede Vida e no canal fechado SporTV. Confira como assistir ao jogo, provável escalação e demais notícias ao final do texto.

Sobre o assunto Com estreia nas semifinais, Copa São Paulo terá VAR pela primeira vez

Vale Puskás? Endrick marca golaço de bicicleta na Copinha; veja vídeo

Copinha: Em jogo tumultuado, São Paulo bate Cruzeiro e vai à semifinal

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Santos x América-MG: onde assistir ao vivo



SporTV: canal de transmissão dos jogos para assinantes

Santos x América-MG ao vivo: provável escalação

Santos:

Diógenes, Sandro, Derick, Lucas Pires, Jhonnathan, João Victor, Ed Carlos, Weslley Patati, Lucas Barbosa e Rwan Seco

Técnico: Elder Campos

América-MG:



Cássio, Júlio, Rodolfo, Kevyn, Theo, Diogo, Renato Marques, Mateus Henrique, Adyson, Vinicius e Jurandir

Técnico: William Batista

Quando será Santos x América-MG



Hoje, 21 de janeiro (21/01), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x América-MG



Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, São Paulo

Tags