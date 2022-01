AO VIVO: acompanhe o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil

Sorteio irá definir os primeiros confrontos do certame nacional. Ceará, Ferroviário e Icasa representam o Estado nessa fase da competição e Fortaleza entra na terceira fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) define por meio de sorteio nesta segunda-feira, 17, os primeiros confrontos da Copa do Brasil 2022. Representantes do Estado, Ceará, Ferroviário e Icasa participam da primeira fase da competição. O Fortaleza entra no torneio na terceira fase.

Assista AO VIVO o sorteio da Copa do Brasil:

Sobre o assunto Premier League atende pedido do Arsenal e adia clássico contra o Tottenham

Philippe Coutinho estreia com gol e salva Aston Villa contra United

Vasco, Palmeiras e Inter avançam às oitavas de final da Copinha

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags