Fluminense x Santos ao vivo na Copinha 2022: onde assistir ao jogo hoje, 16

Fluminense e Santos se enfrentam hoje, domingo (16/01), pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2022. O jogo está marcado para começar às 19 horas e 30 minutos (horário de Brasília) na Arena Barueri, em São Paulo.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado SporTV. Confira como assistir ao jogo e demais notícias ao final do texto.

Fluminense x Santos: onde assistir ao vivo



SporTV: canal de transmissão dos jogos para assinantes

Quando será Fluminense x Santos



Hoje, domingo, 16 de janeiro (16/01), às 19 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Copinha São Paulo de Futebol Júnior: vai até quando?

A competição começou no dia 2 e segue até o dia 25 de janeiro. A final ainda não tem local definido para acontecer, já que o Pacaembu, palco tradicional da final, ainda está em reforma.

Copinha São Paulo de Futebol Júnior: onde assistir ao vivo aos jogos?

A maioria das partidas é transmitida ao vivo pelo canal SporTV - para clientes com serviço de televisão por assinatura - e pela internet por meio do portal Eleven Sports. O YouTube do Paulistão também irá transmitir alguns jogos da Copinha.

Copinha São Paulo de Futebol Júnior: como funciona a disputa?

Na primeira fase, os 128 times serão divididos em 32 grupos, com 4 equipes em cada grupo. As equipes irão se enfrentar dentro dos respectivos grupos. As duas melhores equipes de cada grupo avançam à segunda fase, para começar os jogos mata-mata.

Copinha São Paulo de Futebol Júnior: os maiores campeões

10 títulos: Corinthians

Corinthians 5 títulos: Fluminense e Internacional

Fluminense e Internacional 4 títulos: Flamengo e São Paulo

Flamengo e São Paulo 3 títulos: Atlético-MG e Santos

Atlético-MG e Santos 2 títulos: Ponte Preta, Portuguesa e Nacional

Ponte Preta, Portuguesa e Nacional 1 título: América-MG, América-SP, Cruzeiro, Figueirense, Guarani, Juventus-SP, Paulista de Jundiaí, Marília, Roma Barueri, Santo André e Vasco.

Copinha São Paulo de Futebol Júnior: público liberado

O público foi liberado para a Copinha, no entanto, para ter acesso ao estádio, será necessário apresentar o comprovante de vacinação das duas doses ou dose única. Para aqueles que tiverem apenas a primeira dose da vacina, ainda será possível o resultado negativo do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência.

