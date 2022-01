Flamengo x Oeste ao vivo na Copinha 2022: onde assistir ao jogo hoje, 15

São Paulo e São Caetano se enfrentam hoje, sexta (15/01), pela fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2022. O jogo está marcado para começar às 19 horas e 30 minutos (horário de Brasília) na Arena Barueri, em São Paulo.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Rede Vida e no canal fechado SporTV. Confira como assistir ao jogo, provável escalação e demais notícias ao final do texto.

Flamengo x Oeste: onde assistir ao vivo



SporTV: canal de transmissão dos jogos para assinantes

Flamengo x Oeste ao vivo: provável escalação

Flamengo:

Bruno; Breno, Kayque Soares, Otávio e Richard; Igor Jesus, Kayke David e Victor Hugo; Petterson, Pedro Arthur e Mateusão.



Técnico: Luiz Felipe Santos

Oeste:



Alê; Matheus Índio, Favorito, Alan e Luan Vitor; Negueba, Diogo Freitas e Motta; Kauã Jesus, Popó e Tite

Técnico: Marcondes Paiva

Quando será Flamengo x Oeste



Hoje, 15 de janeiro (15/01), às 19 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Oeste



Arena Barueri, em São Paulo

