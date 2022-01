Atlético-MG oficializa contratação do técnico Antonio Mohamed

Antonio "El Turco" Mohamed assina até o fim de 2022 e chega com a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de Cuca, ex-treinador do Galo campeão em 2021 do Brasileirão e da Copa do Brasil

O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira, 13, a contratação do treinador argentino Antonio Mohamed, também conhecido como "El Turco", através de entrevista coletiva concedida por Rodrigo Caetano, diretor de futebol do clube mineiro. O contrato foi assinado na noite desta quarta-feira e tem validade de um ano.

"A gente sempre espera fazer a melhor escolha. No futebol as avaliações são em cima do resultado, espero que ele venha e possa reeditar no nosso elenco as características que ele implementou em seus times. É um cara muito vencedor e vamos estar aqui esperando sua chegada e de seus três assistentes", disse o dirigente em live na Galo TV.

Rodrigo também detalhou como foi o processo para escolher o novo treinador do atual campeão brasileiro. "Nós trabalhamos muito nesse período todo, depois do comunicado do Cuca. Entre saídas e chegadas de atletas, construímos um processo para a escolha do novo treinador. Processo com algumas premissas estabelecidas. Queríamos um técnico que desse continuidade ao trabalho vencedor, de perfil semelhante. Que suas equipes buscassem sempre o gol, equipes protagonistas. Que pudesse estar em condições de assumir o clube e que tivesse conhecimento do nosso atual elenco. Nossa maior contratação talvez seja a manutenção do elenco, com a mesma força. Nós fizemos nossas buscas, consultas, entrevistas… Nos aprofundamos nas características de cada um deles. Depois, em conjunto, chegamos ao nome do nosso treinador em 2022.", completou.

Antonio "El Turco" Mohamed chega com a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de Cuca. Em 2021, o Galo se sagrou campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Além disso, a equipe conquistou o título mineiro e chegou até à semifinal da Libertadores.

O treinador também deixou seu recado ao atleticano. "Estou muito feliz, agradeço à diretoria pela confiança Estou muito animado. A torcida pode esperar muito esforço para continuarmos ganhando títulos. Sou muito agradecido pela oportunidade.", concluiu.

