Uruguaio Diego Godín é oficializado como novo reforço do Atlético-MG

Zagueiro de 35 anos chega no Galo após rescindir com o Cagliari, da Itália; o capitão da seleção uruguaia é o terceiro reforço do time mineiro para a temporada 2022

O Atlético Mineiro anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do zagueiro Diego Godín. O uruguaio de 35 anos, que rescindiu com o Cagliari, da Itália, assinou contrato válido até o fim de 2022, com opção de extensão.

O experiente defensor chega ao Galo como substituto direto do paraguaio Júnior Alonso, importante nome em 2021 que foi vendido para o Krasnodar, da Rússia, por oito milhões de euros (R$ 50,6 milhões).

Revelado pelo Cerro-URU, Godín passou por Nacional e Villarreal antes de se transferir para o Atlético de Madrid, clube pelo qual teve muito destaque entre 2010 e 2019. No total, ele disputou 389 jogos, venceu duas vezes a Liga Europa (2011/12 e 2017/18) e levantou o troféu do Campeonato Espanhol em 2013/14.

Após passagem discreta pela Inter de Milão, o zagueiro também vestiu a camisa do Cagliari. Ele estava vinculado ao time da Sardenha até junho de 2023, mas teve o contrato rescindido - nesta temporada, jogou apenas 12 partidas.

Capitão da Seleção Uruguaia, Godín é a terceira contratação do Atlético para esta temporada. A equipe de Belo Horizonte também reforçou o elenco com os atacantes Ademir, que deixou o América-MG, e Fábio Gomes, que jogava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos.

