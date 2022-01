Com surto de Covid-19, Chapecoense suspende atividades presenciais

A Chapecoense suspendeu, por tempo indeterminado, as atividades presenciais no centro de treinamento após registrar um surto de Covid-19. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 12, o time catarinense informou que foram registrados 24 casos do novo coronavírus no clube. No elenco, são 12 atletas infectados. Os demais fazem parte da comissão técnica, staff e diretoria alviverde.

Diante da série de resultados positivos, o clube decidiu suspender os encontros presenciais nesta quarta-feira e seguirá com trabalhos remotos. Na quinta-feira, 13, e no sábado, 15, novos testes serão realizados para definir a sequência da programação. O jogo-treino contra o Ypiranga-RS, marcado para este fim de semana, deve ser cancelado.

A estreia da Chapecoense na temporada está prevista para o dia 22 de janeiro, pelo Campeonato Catarinense. Em campo, o time duela com o Barra na Arena Condá, às 16h30 (de Brasília).

