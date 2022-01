Mob fecha parceria para transmitir Copa do Nordeste e Campeonato Cearense

Acordo fechado com a plataforma NordesteFC garantirá que assinantes do plano de Fibra, possam assistir aos jogos dessas competições, a partir deste mês de janeiro, com acesso gratuito

A Mob Telecom fechou uma parceria com a plataforma NordesteFC para transmitir a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. Os assinantes do planos de Fibra da empresa poderão assistir aos jogos sem custo adicional. Serão transmitidas todas as partidas da Copa do Nordeste e confrontos exclusivos de Ceará e Fortaleza pelo Estadual.



“Iniciar o ano com essa parceria nos enche de orgulho, temos o DNA do Nordeste correndo em nossas veias e queremos proporcionar sempre a melhor qualidade e emoção em programação”, destaca Gabriel Franco, gerente de Marketing e Vendas da Mob Telecom.

A competição de 2022 conta com campeões históricos do torneio, como o Bahia, atual campeão, além de Fortaleza, Ceará, Sampaio Corrêa-MA, Sport-PE e o Campinense-PA. O torneio deste ano também terá a presença de estreantes, como o Floresta e o Atlético-BA. A Lampions League tem data de início prevista para 22 de janeiro.

“Estamos muito felizes que a partir de agora os assinantes da Mob Telecom vão poder assistir todas as emoções da competição mais admirada do país, a Copa do Nordeste, no NordesteFC. Além de ter acesso a jogos exclusivos de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense e diversos outros conteúdos”, comentou Felippe Oliveira, responsável pela distribuição e parcerias da LiveMode, agência responsável pela comercialização dos direitos da competição.

Os times principais de cada Estado ficam, obrigatoriamente, em grupos diferentes, conforme regulamento do torneio. Desta forma, o Nordestão garante clássicos estaduais na primeira fase do campeonato. Representantes do futebol cearense na Copa do Nordeste 2022, Fortaleza está no grupo A, enquanto Ceará e Floresta ficaram no grupo B da competição.



