Atlético-MG convida goleiro Tomate para fazer teste no sub-20

Nesta quarta-feira,5, o Atlético-MG venceu o Andirá-AC por 1 a 0 e se classificou para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porém, o destaque da partida foi para o goleiro Eduardo Silva, mais conhecido como Tomate.

O atleta do time acreano vinha sendo o principal homem em campo. Ele, inclusive, teve a chance de defender um pênalti aos 19 do segundo tempo. Porém, antes da cobrança, o goleiro foi substituído por Carlos. A mudança não surtiu efeito e o Galo marcou o único gol da partida. No banco de reservas, Tomate chorou muito.

O clube mineiro, que, além de se classificar, eliminou o Andirá, se comoveu com a tristeza do goleiro e o convidou o para passar por um período de testes no time sub-20 após o retorno das férias, em março.

“O choro do atleta ao ser substituído no momento em que o Atlético teve um pênalti a seu favor causou forte comoção nas redes sociais”, publicou o clube no Twitter oficial das categorias de base.

Explosão nas redes sociais

A história de Tomate gerou muita comoção nas redes sociais, o que fez o goleiro alcançar 300 mil seguidores em seu Instagram em pouco tempo. O atleta recebeu, inclusive, o apoio de Richarlison, atacante do Everton e da Seleção Brasileira.

“Deus te abençoe moleque, você estava bem”, escreveu o jogador, em uma das postagens de Tomate.

Já sem chances de classificação, o Andirá ainda possui um último compromisso na Copinha. A equipe encara o Desportivo Aliança, neste sábado, às 14h15.

