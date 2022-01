FCF anuncia volta do público nos jogos do Campeonato Cearense 2022

A competição, que terá início neste sábado, 8, seguirá as diretrizes estabelecidas por decreto (nº 34.418, publicado em 27 de novembro de 2021) do Governo do Estado

A Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou a volta de público nos jogos da primeira fase do Campeonato Cearense 2022, após reunião realizada na terça-feira, 4. A competição, que terá início neste sábado, 8, seguirá as diretrizes estabelecidas por decreto (nº 34.418, publicado em 27 de novembro de 2021) do Governo do Estado.

O último jogo com torcida disputado no Campeonato Cearense ocorreu em 11 de março de 2020, quando o Fortaleza bateu o Pacajus por 3 a 0 no estádio Castelão. Na época, 10.321 pessoas estiveram presentes na arena. Desde então, o Estadual só teve jogos com portões fechados devido à pandemia da Covid-19.

A retomada de público nos estádios de futebol do Estado ocorreu em setembro de 2021 após liberação do Governo. Inicialmente, os jogos passaram a ser realizados com a presença de torcedores com 10% da capacidade máxima da praça esportiva. No atual momento, 80% já estão liberados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Imprensa argentina repercute interesse do Ceará em atacante Silvio Romero, do Independiente

Fortaleza encaminha contratação do lateral-esquerdo Natanael, ex-Atlético-GO

Ceará encaminha empréstimo do atacante Leandro Carvalho ao Náutico

Para acompanhar os jogos do Campeonato Cearense nos estádios, apenas torcedores com ciclo vacinal completo terão acesso. É obrigatório a apresentação do passaporte sanitário, exceto para menores de 12 anos, além do uso de máscaras de proteção oficial autorizadas pela Anvisa. A emissão do certificado de vacina está disponível nas plataformas oficiais.

"Acreditamos que este seja o momento ideal para promovermos o retorno seguro do público das competições estaduais. Estamos certos de que o Campeonato Cearense Série A 2022 será ainda mais competitivo e emocionante com a presença do torcedor nas arquibancadas", diz trecho de comunicado da FCF.

Com início neste sábado, a primeira fase do Campeonato Cearense não terá a presença de Ceará e Fortaleza, que só entra no torneio a partir das quartas de final. Com duelos de ida e volta, oito equipes se enfrentam nesta etapa inicial da competição: Atlético-CE, Caucaia, Crato, Ferroviário, Icasa, Iguatu, Maracanã e Pacajus.

Primeira rodada do Campeonato Cearense 2022:

Sábado, 8

15 horas | Caucaia x Pacajus (Domingão)

16 horas | Iguatu x Ferroviário (Morenão)

Domingo, 9

15 horas | Maracanã x Atlético-CE (Domingão)

16 horas | Icasa x Crato (Inaldão)

Tags