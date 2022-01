Bebê chileno é batizado Mbappé Griezmman e tem primo chamado Neymar Ronaldo

Em postagem no Twitter, a embaixada francesa no Chile parabenizou o nascimento do pequeno e brincou com a situação.

Quando se trata da escolha no nome do filho, vale toda criatividade possível. Homenagear os pais, avós ou até mesmo a junção de nomes é bem comum. Mas dois apaixonados por futebol resolveram juntar os nomes de jogadores para colocar no filho. O pequeno Mbappé Griezmann foi o primeiro chileno a nascer em 2022 na cidade de Copiapó, região do Atacama, no dia 1° de janeiro às 21h09 (horário local). Os pais do menino, Héctor Chambi e Teodora Pacaje, resolveram homenagear os dois craques franceses de uma só vez.

Héctor disse que não foi tão simples escolher. "Mbappé" foi uma escolha dele, já a mãe preferiu "Griezmann". "Poderíamos ter escolhido Alexis [de Alexis Sanchez], ou Charles [de Charles Aránguiz], mas já temos um sobrinho que se chama Alexis Charles", disse o pai em entrevista ao jornal chileno "Las Últimas Notícias".

Ela explicou que virou tradição em sua família homenagear grandes jogadores do esporte dessa forma. "Meus outros sobrinhos se chamam Andrés Iniesta, Neymar Ronaldo, Junior e Leonal Messi - que todos chamam de Messi. Eu tenho um filho de três anos que se chama James [de James Rodrígues] Modric", falou.

Em postagem no Twitter, a embaixada francesa no Chile parabenizou o nascimento do pequeno e brincou com a situação.

"A embaixada francesa no Chile não poderia deixar passar este nascimento e parabeniza o pequeno Griezmann Mbappé e seus pais, e lhes deseja, assim como a todos chilenos e à comunidade francesa residente, um feliz e próspero 2022", escreveu o perfil da embaixada.

"Tomara que esta homenagem a Griezmaan e Mbappé seja um bom sinal para a seleção francesa na participação na Copa do Mundo no Qatar, em 2022 e que a seleção chilena se encontre lá", finalizou.

