Após passagem pelo Fortaleza, Lucas Lima não irá se reapresentar com o elenco do Palmeiras

Meio-campista, que disputou a última temporada pelo Tricolor do Pici, não integrará o elenco alviverde em 2022; Luiz Adriano também está fora dos planos do clube paulista

O elenco do Palmeiras irá se reapresentar na Academia de Futebol nesta quarta-feira, 5, iniciando a preparação para a próxima temporada. Lucas Lima e Luiz Adriano não estarão ao lado dos jogadores que compõem o grupo neste início de trabalho.

A informação sobre Lucas Lima foi publicada pelo portal Nosso Palestra e confirmada pela Gazeta Esportiva. A situação do meia, no entanto, é diferente da de Luiz Adriano.

O jogador passou os últimos meses da temporada recém-finalizada no Fortaleza, com o vínculo de empréstimo chegando ao fim no término do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici tem a intenção de permanecer com o atleta, mas ainda não chegou a um denominador comum com o Verdão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto as partes não se acertam em relação à prorrogação do empréstimo, Lucas Lima não deverá ser reintegrado ao elenco. O contrato do jogador de 31 anos com o clube alviverde é válido até o final deste ano.

Já a informação sobre a ausência do centroavante foi inicialmente publicada pelo GE e confirmada pela Gazeta Esportiva. A tendência a partir de agora é que o Verdão procure outro clube para o camisa 10, que terminou a temporada passada em baixa na equipe.

Luiz Adriano, que possui um dos salários mais altos do elenco, teve uma série de atritos com a torcida do Palmeiras em 2021, vendo sua imagem ficar desgastada aos poucos. Se na temporada anterior havia sido titular absoluto com Abel Ferreira, nos últimos meses passou a ser a terceira opção para o comando do ataque.

Incluir Luiz Adriano em uma negociação não é uma opção descartada pelo clube palestrino. Recentemente, o Verdão cogitou fazer uma proposta por Yuri Alberto, do Internacional, que teria o camisa 10 envolvido, além de uma grande quantia em dinheiro e outros atletas. Vale lembrar que o contrato do centroavante com o Palmeiras é válido até a metade de 2023.

Tags