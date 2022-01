Ponte Preta contrata zagueiro Dedé, ex-Cruzeiro, e lateral ex-Fortaleza

Macaca acerta com o experiente defensor, que não atua há mais de dois anos, e lateral-esquerdo Guilherme Santos, que defendeu o Leão em 2017

A Ponte Preta tem novidade de peso em seu elenco. Na última sexta-feira, 30, a equipe de Campinas anunciou a contratação do zagueiro Dedé, ex-Vasco, Cruzeiro e seleção brasileira.

O jogador de 33 anos se apresentará em janeiro na Macaca para realizar os tradicionais exames clínicos e físicos antes de se juntar oficialmente ao restante do elenco.

No momento, Dedé se recupera de lesão e está sem jogar desde outubro de 2019, quando ainda defendia as cores do Cruzeiro. Na Raposa, inclusive, foi onde o jogador teve passagem de mais destaque.

Por lá, atuou entre 2013 e 2019, e conquistou por duas vezes a Copa do Brasil (2017 e 2018) e o Campeonato Brasileiro (2013 e 2014).

Nesta sexta-feira, a Ponte anunciou também o lateral-esquerdo Guilherme Santos. Antes de ser oficialmente apresentado, assim como Dedé, o jogador passará por exames médicos.

Guilherme, de 33 anos, coleciona diversos clubes em sua carreira, que teve início no Vasco, em 2008. Desde então, passagens por equipes como Atlético-MG, Santos, Figueirense, Bahia, Fluminense, Fortaleza e, mais recentemente o Botafogo.

Pelo Juventude, último clube que defendeu em 2021, teve uma passagem tímida: atuou em duas partidas e deu uma assistência.

Agora, Dedé e Guilherme Santos chegam para ajudar a Ponte a voltar à Série A do Campeonato Brasileiro após fracassar em 2021 e, por alguns momentos, correr até mesmo risco de queda à Série C do Brasileirão.

