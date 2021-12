CBF e Daniel Alves doam 20 toneladas de alimentos às vítimas das chuvas na Bahia

Jogador baiano do Barcelona e entidade máxima do futebol nacional tomam iniciativa para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas no Estado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) doará 20 toneladas de alimentos para as famílias atingidas pelas chuvas na Bahia. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, e Daniel Alves, embaixador da iniciativa, são os articuladores para que as cestas cheguem ao estado o mais rápido possível.

“Estamos tentando levar um pouco de dignidade e de esperança para que essas pessoas possam reconstruir suas histórias. Sei que é um momento complicado, mas sei que juntos nós podemos acelerar esse processo de reconstrução”, disse Daniel, baiano natural de Juazeiro (BA).

“Estamos aqui em nome de todos atletas e de todas as pessoas que fazem parte da CBF e que têm essa preocupação com o próximo Espero que com essa atitude possamos conectar outras pessoas nesse momento difícil”, acrescentou o jogador do Barcelona.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Campanha de arrecadação de doações para vítimas das chuvas na Bahia é realizada no Castelão

Fortaleza Basquete Cearense realiza doações no Castelão para vítimas das chuvas na Bahia

Os mantimentos começaram a chegar no local já nesta quinta-feira. A Bahia tem 132 municípios em estado de emergência e mais de 600 mil pessoas atingidas pelas fortes chuvas nas últimas semanas.

“Temos acompanhado o sofrimento dessas pessoas e buscamos contribuir para amenizar esta situação de emergência. Junto com o Dani Alves, com o governo do estado e a Prefeitura de Vitória da Conquista estamos articulando para que essa ajuda chegue o mais breve. Fica nossa torcida para que todos possam voltar para suas casas e reconstruir suas vidas”, destacou Ednaldo Rodrigues, que é baiano e por 18 anos presidiu a Federação Bahiana de Futebol.

A distribuição dos alimentos será feita por meio das bases estabelecidas nos municípios de Itabuna, Itapetinga, Ilhéus, Santa Inês e Vitória da Conquista.

Tags