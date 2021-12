Fluminense encaminha contratação de Germán Cano, ex-Vasco

Atacante argentino tem salário acertado com o Tricolor das Laranjeiras e deve assinar por duas temporadas com o clube carioca

O Fluminense está perto de confirmar mais uma grande contratação para 2022. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, da Tycsports, os tricolores chegaram a um acordo com o atacante argentino Germán Cano, ex-Vasco da Gama.

Cano não renovou contrato com o cruzmaltino e ficou livre no mercado. O argentino chegou a negociar com Ceará, Fortaleza e Goiás, mas o alto salário pedido pelo atacante assustou os dirigentes destes clubes.

O Fluminense não manteve Abel Hernández e Raúl Bobadilla no elenco. Com isso, abriu espaço na folha salarial para trazer Germán Cano.

O jornalista argentino cravou que Cano chegará ao Fluminense na próxima semana. O atacante vai assinar contrato de dois anos com os tricolores.

A chegada de Cano também só foi possível porque o Fluminense encerrou as negociações com o meia Ricardo Goulart. A diretoria só poderia pagar o salário de um dos dois jogadores e se irritou com a demora para uma resposta do brasileiro.

