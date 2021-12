Veja como foi o Natal dos jogadores de Ceará e Fortaleza

Os jogadores de Ceará e Fortaleza utilizaram as redes sociais para desejar Feliz Natal aos seguidores. Com o fim da temporada, os atletas aproveitam para viajar e curtir o período de férias com amigos e familiares. O Esportes O POVO organizou uma galeria com os registros dos boleiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags