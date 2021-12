Alvo do Flamengo, Jorge Jesus permanecerá no Benfica, diz jornal

Treinador ficou pressionado no cargo após derrota da equipe alvirrubra por 3 a 0 no clássico contra o Porto, mas diretoria do time lisbonense optou pela manutenção do técnico

A torcida do Flamengo se encheu de esperança nesta quinta-feira, 23, após a derrota do Benfica-POR para o Porto-POR por 3 a 0, placar que custou a eliminação precoce da equipe de Lisboa da Taça de Portugal. O resultado deixou o técnico Jorge Jesus pressionado no comando da equipe alvirrubra.

De acordo com o jornal Record, no entanto, o Jesus permanecerá como treinador do Benfica. A diretoria do clube se reuniu com o técnico nesta sexta-feira, 24, e optou por manter o Mister, para o desespero dos rubro-negros.

Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Lisboa e já conversaram com Jorge Jesus. O encontro não foi bem recebido pelos torcedores do Benfica. Os dirigentes do Flamengo estenderam sua estadia em Portugal até o dia 30 de dezembro, data do próximo clássico entre Benfica e Porto, pelo Campeonato Português.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os rubro-negros ainda sonham com o retorno de Jorge Jesus. E uma nova derrota do Benfica na reedição do clássico, desta vez pelo Campeonato Português, pode decretar a demissão do Mister.

Tags