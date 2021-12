Alvo do Fortaleza, Alan Franco é anunciado pelo Charlotte FC, dos Estados Unidos

Atlético-MG emprestou o jogador de 23 anos ao time norte-americano até dezembro de 2022; volante equatoriano voltará a trabalhar com o técnico Miguel Ángel Ramírez, com quem foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Independiente del Valle-EQU

O Atlético Mineiro anunciou, nesta terça-feira, 21, o empréstimo do volante Alan Franco ao Charlotte FC, dos Estados Unidos. O meio-campista assinou com a equipe treinada por Miguel Ángel Ramírez até dezembro de 2022. O jogador interessava ao Fortaleza para próxima temporada.

O Galo também informou que time norte-americano pagou pela cessão do equatoriano. No entanto, os valores não serão divulgados. Além disso, há uma opção de compra, com valor fixado, ao fim do período de empréstimo.

Franco voltará a trabalhar com o técnico Miguel Ángel Ramírez — desta vez em solo estadunidense. Ambos integraram o elenco do Independiente del Valle-EQU e conquistaram a Copa Sul-Americana em 2019.

Contratado em 2020 pelo clube mineiro, o jogador de 23 anos disputou 48 partidas pelo Galo e anotou três gols.

Além de Franco, o Charlotte FC também contratou o jovem Vinicius Mello, do Internacional-RS. O atacante de 19 anos firmou vínculo até 2025.

