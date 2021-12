Reforma do gramado: estádio Presidente Vargas será liberado somente em abril de 2022

A liberação do PV para abril inviabiliza a possibilidade de uso do estádio para os clubes cearenses, caso seja realizada reforma do gramado do Castelão. Impasse gera dúvidas aos clubes cearenses para início da temporada de 2022

O estádio Presidente Vargas será liberado apenas em abril de 2022. A reforma do gramado, iniciada em julho de 2021, tem custo total de R$ 1.946.899,79. O secretário do Esporte do município de Fortaleza, Ozires Pontes, confirmou o prazo para a entrega do equipamento esportivo para o jornalista Sérgio Ponte, do O POVO.

"O secretário Ozires Pontes me informou agora que, não obstante todos os reforços da Secretaria de Infraestrura, Secretaria de Finanças, liberando recursos, o gramado do PV está sendo montado, fixado, e resistindo bem. Mas somente em abril é o prazo para que o PV volte a receber jogos de futebol. Ele não especificou o período, se na primeira quinzena ou na segunda", explicou o jornalista Sérgio Ponte no programa Esportes O POVO, exibido nesta sexta-feira na Rádio O POVO CBN, no canal FDR e nas redes socias do O POVO.

A liberação do PV para abril inviabiliza a possibilidade de uso do estádio para os clubes cearenses, caso seja realizada reforma do gramado do Castelão. A principal praça esportiva do Estado também necessita de intervenção no campo, mas o prazo de conclusão estipulado é de 60 a 120 dias, conforme confirmou o governador Camilo Santana em entrevista para o programa Jogo Político, do O POVO, nesta sexta-feira, 17. Os dirigentes temem prejuízo sem o estádio.

“Há um prazo que foi apresentado pelos técnicos de, pelo menos, entre 60 a 120 dias com recuperação total de um gramado novo no estádio. Porém, é importante dialogar com os times. Os times estão ponderando que esse tempo seria prejudicial para os jogos do Estado", afirmou Camilo Santana.

O governador reforça que a intenção é de que o Castelão tenha o melhor gramado do Brasil e, para isso, é necessário tempo. “A minha determinação é que seja o melhor gramado. Porém, para ser o melhor gramado é preciso tempo para recuperar. Então, está em diálogo e eu espero que nos próximos dias a gente possa definir isso. Já para agir e resolver o problema do gramado do Castelão", comentou.



Assista ao programa Esportes O POVO desta sexta-feira, 17:

