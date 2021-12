FutCast #188 - Balanço de 2021: como classificar as temporadas de Fortaleza e Ceará

O FutCast analisa as temporadas de Fortaleza e Ceará desde o começo de 2021 até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, quando os dois clubes cearenses garantiram vagas para a Libertadores e Sul-Americana

O FutCast analisa as temporadas de Fortaleza e Ceará desde o começo de 2021 até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, quando os dois clubes cearenses garantiram vagas para a Libertadores e Sul-Americana. O programa lembra os principais momentos, os episódios de dificuldade e as escolhas do Leão e Vovô no ano.

Tags