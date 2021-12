Diego Aguirre não é mais técnico do Internacional

Má sequência de resultados no final do Campeonato Brasileiro foi um dos motivos principais para a saída do técnico do Colorado

O Internacional anunciou, nesta quarta-feira, a saída do treinador Diego Aguirre. Pressionado no cargo após resultados insatisfatórios no Brasileirão, o clube e o uruguaio chegaram a um comum acordo para encerrar o vínculo.

Diego Aguirre foi especulado como novo técnico da seleção uruguaia nas últimas semanas, mas, após Diego Alonso assumir o cargo, seguiu no Inter.

A má sequência de resultados no final do Campeonato Brasileiro, culminando na não classificação do Colorado para a Libertadores, foi um dos motivos principais para a troca de comando.

Além da decisão do Internacional pela saída de Aguirre, o auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares também deixam a comissão do clube, que iniciará uma busca por um novo treinador para 2022.

