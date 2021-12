Botafogo pode contratar zagueiro Dedé para o Carioca de 2022

O Botafogo está ativo no mercado em busca de reforços para a temporada, mas ainda lidam com a falta de recursos. Por conta disso, a diretoria pode apostar na contratação do zagueiro Dedé, que não atua há um longo período e viria com um contrato de produtividade.

O jogador de 33 anos vem realizando treinos em Volta Redonda, sua cidade natal. O Botafogo entrou em contato e solicitou que o defensor fizesse exames médicos como condição para negociar sua contratação.

A tendência é a de que Dedé assine um vínculo de três meses, apenas para o estadual. Caso seja aprovado, os alvinegros poderiam ampliar a permanência do zagueiro.

Dedé teve grandes passagens por Vasco e Cruzeiro, mas conviveu com muitos problemas físicos nos últimos anos.

