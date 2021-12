Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo de volta da final da Copa do Brasil 2021 entre Athletico-PR e Atlético-MG será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 15 de dezembro (15/12), pela partida de volta da final da Copa do Brasil 2021. No jogo de ida, o Galo venceu o Furacão por 4 a 0. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, no SporTV e no Premiere, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Já o Athletico-PR se classificou para a final após superar o Flamengo nas semis. O Furacão está na competição desde a primeira fase e soma cinco vitórias e três empates na competição. O time comandado por Alberto Valentim possui 13 gols feitos e seis tomados.

O Atlético-MG se classificou para a final após superar o Fortaleza nas semis. Na competição desde a terceira fase, o Galo venceu o jogo de ida por 4 a 0 e o de volta por 2 a 1. Na competição em geral, a equipe comandada por Cuca possui sete vitórias e uma derrota, tendo marcado 16 gols e tomado cinco.

Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Copa do Brasil 2021 - Athletico-PR x Atlético-MG

Escalação provável

Athletico-PR

Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Hernández; Marcinho, Léo Cittadini, Erick e Abner; Nikão, Kayzer (Pedro Rocha) e Terans.

Atlético-MG

Everson, Mariano, Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Keno e Hulk.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Rafael da Silva Alves (FIFA-RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Quando será Athletico-PR x Atlético-MG

Hoje, quarta, 15 de dezembro (15/12), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Atlético-MG

Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

