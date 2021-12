Pelé faz última sessão de quimioterapia de 2021 e avisa fãs: "Não se preocupem"

Em tratamento de tumor no cólon, Rei do Futebol comemora "conquista" e diz estar se "preparando para as festas de final de ano"

Pelé se manifestou nesta quinta-feira, 9, sobre seu estado de saúde. O Rei informou em seu Instagram que realizou nesta quinta-feira sua última sessão de quimioterapia de 2021 e tranquilizou seus fãs.

Pelé segue tratando de seu tumor de cólon no Hospital Albert Einstein, localizado na Zona Sul da capital paulista. O ídolo santista falou que fará uma nova bateria de exames e seguirá por alguns dias no hospital. Por fim, o Rei escreveu em tom bem humorado que está "se preparando para as festas de final de ano".

Pelé foi internado no mesmo hospital no início de setembro, quando passou por cirurgia para a remoção do tumor. O Rei recebeu alta no dia 30 do mesmo mês.

Durante o período em que esteve internado, Pelé, otimista, foi ativo nas redes sociais, atualizando informações sobre seu estado de saúde.

Confira a nota completa de Pelé:

"Amigos, desde o dia 30 de setembro, quando eu saí do hospital, vocês sabem que eu tenho feito pequenas sessões de quimioterapia como parte do meu tratamento. Hoje eu estou no Albert Einstein fazendo a última sessão de 2021. Eu quis dividir essa conquista com vocês. Afinal, toda pequena vitória é um motivo para comemorar, não acham? Vou aproveitar essa chance para fazer uma nova bateria de exames, então vou ficar alguns dias por aqui. Não se preocupem, eu estou apenas me preparando para as festas de final de ano!"

