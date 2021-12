Palmeiras notifica Burger King por propaganda com carne de porco

O Palmeiras notificou a empresa Burger King devido à propaganda de um novo sanduíche que alegadamente faz referência ao time. Segundo o clube, houve “marketing de emboscada”, quando uma ação publicitária é realizada por uma marca que não está associada a um clube, federação ou evento. Em notificação extrajudicial, o Palmeiras solicitou a remoção do comercial e uma retratação pública e imediata do Burger King, sob ameaça de levar a situação à Justiça. Caso aconteceu hoje, quarta-feira, 8.

O novo sanduíche da rede de fast food é feito com carne de porco, que é um apelido dado por rivais ao Palmeiras e até usado pela própria torcida nas arquibancadas. No vídeo, consumidores do Burger King dizem se gostam ou não da carne de porco; os atores estão usando figurinos que remetem a vestimentas de times, como Corinthians, Flamengo, Santos e São Paulo. Ao portal Globo Esporte, o Burger King afirmou que a proposta do comercial era utilizar a diversão como forma de apresentar o produto e ressaltou não ter mencionado o Palmeiras.

Sobre o assunto 12 restaurantes representam Ceará no maior festival de hambúrguer do Brasil

"A mamata não acabou": propaganda do Burger King faz referência a governo Bolsonaro

Empresa de fast food faz parceria com LOUD para atingir público gamer

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Sobre a notificação do Palmeiras, recebida pelo Burger King, em relação à campanha de lançamento do Whopper Costela, a marca ressalta que seu objetivo foi apresentar o novo produto de forma divertida, evidenciando o sabor único da carne de porco. O Burger King esclarece que em nenhum momento fez menção direta para qualquer clube de futebol”, escreveu a empresa em nota enviada ao portal. Clique aqui para assistir à propaganda ou reproduza o player abaixo.

O departamento jurídico do Palmeiras se utilizou de duas leis como fundamento para a notificação. A primeira delas é a Lei Pelé, especificamente o artigo 87, que estabelece que “símbolos, nomes e apelidos” são propriedade exclusiva das entidades esportivas. Ainda, a Lei Federal 9.279/96, nos artigos 189 e 195, prevê penalização para quem reproduz marcas registradas sem autorização do titular.

Também procurado pelo Globo Esporte, o Palmeiras confirmou a notificação extrajudicial. Seu advogado, André Sica, se manifestou sobre o assunto: “Notificamos o Burger King em razão de ter havido uma clara e ilegal alusão à marca do Palmeiras. O futebol brasileiro está se modernizando e se qualificando. É inconcebível que, neste momento, uma instituição da grandeza do Burger King prefira piratear as marcas dos clubes ao invés de licenciá-las e contribuir com o fortalecimento desse mercado”.



Tags