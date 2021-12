Ex-Ceará e Fortaleza, Bergson é destaque na premiação dos melhores da temporada do futebol malaio

O jogador encerrou a temporada com 30 gols em 27 partidas

Campeão e artilheiro logo no primeiro ano pelo Johor FC, Bergson foi o grande nome da premiação dos melhores da temporada 2021 do futebol malaio. O atacante recebeu a chuteira de ouro e integrou as seleções da Super League e da Copa da Malásia.



Bergson vive ótima fase no futebol malaio, onde conquistou dois títulos nacionais. Depois de passagens por Ceará e Fortaleza, o jogador se transferiu para o exterior e retomou o bom futebol.



O jogador encerrou o ano com 30 gols em 27 partidas. Pela Super League disputou 20 jogos e marcou 23 gols, um gol a cada 75 minutos. Já na Copa da Malásia foram sete bolas na rede em sete partidas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O centroavante foi emprestado, em março de 2021, ao clube malaio pelo Fortaleza e, em maio, comprado em definitivo por 400 mil dólares. Bergson tem contrato com o time da Malásia até junho de 2023.



Tags