Com previsão de recorde, Castelão deve receber quase 100 mil torcedores em dois jogos

Próximos de alcançar uma vaga inédita da Copa Libertadores da América em 2022, Fortaleza e Ceará não poderão reclamar da falta de apoio de seus torcedores na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Para os jogos decisivos dos dois clubes neste final de semana, a Arena Castelão deve receber quase 100 mil pessoas. Com expectativa de recorde de público para ambos os lados, mais de 92 mil torcedores — entre tricolores e alvinegros — estão confirmados nas parciais divulgadas pelos dois times.

Precisando apenas de uma vitória para garantir a vaga na fase preliminar do torneio continental, o Fortaleza recebe o Juventude-RS nesta sexta-feira, 3, às 21 horas. Na última parcial de público divulgada pela diretoria leonina, mais de 47 mil torcedores confirmaram presença no Castelão para apoiar o time contra a equipe gaúcha.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, 5, às 19 horas, será a vez do Ceará entrar em campo. Detentor do atual recorde de público no Gigante da Boa Vista desde o início da pandemia de Covid-19, o Vovô vai encarar o confronto direto contra o América-MG com o apoio de mais de 45 mil alvinegros. Nono colocado, com 49 pontos, o time comandado pelo técnico Tiago Nunes tem a mesma pontuação do Coelho, na oitava posição, mas fica atrás da equipe mineira nos critérios de desempate.

Tags