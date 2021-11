FutCast #186 - O que Fortaleza e Ceará precisam para carimbar vaga na Libertadores

Ouça agora o novo episódio do FutCast, podcast do O POVO, sobre os cenários do Leão e Vovô na briga pela classificação para a Libertadores. Lucas Mota, Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro comandam o debate