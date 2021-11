CBF define data do sorteio dos grupos da Copa do Nordeste de 2022

Sorteio seguirá as mesmas regras da última edição e potes já estão definidos. Competição deve começar no fim de janeiro

A CBF comunicou aos 16 clubes que vão disputar a Copa do Nordeste de 2022 que o sorteio dos grupos da primeira fase será feito no dia 7 de dezembro, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, às 11 horas. O evento será transmitido pelo site oficial da mentora.

São apenas dois grupos (A e B), com oito times em cada. O sorteio é feito com quatro potes, que simbolizam também subgrupos, que valem para definir a cota de participação de cada time. A Liga do Nordeste confirmou ao O POVO que os critérios de divisão seguem os mesmos, por isso os potes devem ficar da seguinte forma:

No pote 1 vão estar Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport-PE. Já o pote 2 será composto por CSA-AL, CRB-AL, Sampaio Corrêa-MA e Náutico. Estão no pote 3 Botafogo-PB, Globo-RN, Altos-PI e Campinense-PB. E o pote 4 terá Floresta, Sergipe, Atlético-BA e Sousa-PB.

Os times principais de cada Estado terão, obrigatoriamente, que ficar em grupos diferentes, garantindo clássicos estaduais já na primeira fase da competição. Diante disso, já se pode depreender combinações que não podem acontecer dentro dos grupos.

A CBF não divulgou a data de estreia da competição, mas O POVO apurou que o provável dia de início do torneio é 23 de janeiro.

