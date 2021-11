FutCast #185 - Protagonistas do Nordeste: Fortaleza e Ceará e o caminho da Libertadores

Lucas Mota, Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro debatem no FutCast os principais assuntos do Leão e do Vovô

Fortaleza e Ceará são protagonistas do futebol nordestino. Enquanto Bahia e Sport brigam para não cair, Tricolor e Alvinegro lutam para carimbar a vaga para a Libertadores ou Sul-Americana. Lucas Mota, Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro debatem no FutCast os principais assuntos do Leão e do Vovô.

