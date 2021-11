Óscar Tabárez deixa comando da seleção de futebol do Uruguai após 15 anos

O treinador comandava o Uruguai desde 2006. Com a seleção celeste, conquistou o título da Copa América de 2011

Óscar Tabárez não é mais técnico do Uruguai. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) publicou nesta sexta-feira, 19, uma nota informando a decisão. O treinador comandava a seleção celeste desde 2006 e conquistou, como principal título, a taça da Copa América de 2011.

"O Comitê executivo da AUF adotou essa difícil decisão por conta das atuais circunstâncias, comprometendo o futuro próximo e a obtenção do resultado que esperamos", justificou a Associação, que também reconheceu a importância de Tabárez para o futebol uruguaio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A situação do Uruguai nas Eliminatórias é delicada. A equipe está na sétima colocação, com 16 pontos em 14 jogos. A equipe vem de cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas seguidas. Na nota, não é informado quem será seu substituto.

Tags