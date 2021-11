Copa do Nordeste de 2022 tem os 16 times definidos; veja potes para o sorteio dos grupos

Fortaleza e Ceará estão no pote 1, enquanto o Floresta pertence ao pote 4. Sorteio ainda não tem data definida, mas está previsto para ser realizado no início de dezembro

A fase preliminar da Copa do Nordeste de 2022 terminou na quinta-feira, 18, quando CRB e Botafogo-PB, eliminando Moto Club-MA e Vitória-BA, respectivamente, se juntaram a Floresta e Sousa-PB, que já haviam se classificado por antecipação, para formar o grupo dos quatro times que faltavam na fase de grupos torneio.

Com a definição dos 16 times da primeira etapa do Nordestão, já é possível fazer a divisão dos potes para o sorteio dos dois grupos, uma vez que a Liga do Nordeste confirmou ao O POVO que os critérios seguem os mesmos do ano passado. A formação dos potes também é válida para definir quanto cada equipe recebe em cota pela participação e os valores devem seguir os mesmos.

No pote 1 vão estar Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport-PE. Já o pote 2 será composto por CSA-AL, CRB-AL, Sampaio Corrêa-MA e Náutico. Estão no pote 3 Botafogo-PB, Globo-RN, Altos-PI e Campinense-PB. E o pote 4 terá Floresta, Sergipe, Atlético-BA e Sousa-PB.

Os times principais de cada Estado terão, obrigatoriamente, que ficar em grupos diferentes, garantindo clássicos estaduais já na primeira fase da competição. Dessa forma, Ceará e Fortaleza, Sport e Náutico, Bahia e Atlético-BA, CRB e CSA, Botafogo e Campinense não poderão estar na mesma chave.

Ainda por conta das regras do sorteio, é possível afirmar que Bahia e Sport, Sampaio Corrêa e Náutico, Globo e Altos ficarão em grupos diferentes. Na primeira fase da Copa do Nordeste, os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B, totalizando oito duelos para cada. Ao fim desses jogos, os quatro primeiros de cada um avançam para o mata-mata.

O sorteio dos grupos ainda não tem data definida, mas O POVO apurou que deverá acontecer logo no início de dezembro. A Copa do Nordeste será realizada entre janeiro e abril, dividindo espaço com os campeonatos estaduais.



Potes do sorteio da Copa do Nordeste 2022:

Pote 1

Bahia

Ceará

Fortaleza

Sport-PE

Pote 2

CSA-AL

Sampaio Corrêa-MA

CRB-AL

Náutico-PE

Pote 3

Botafogo-PB

Globo-RN

Altos-PI

Campinense-PB

Pote 4

Floresta

Sergipe

Atlético-BA

Sousa-PB

Com informações de Thiago Minhoca

