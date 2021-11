Fortaleza x Ceará ao vivo: siga tempo real e transmissão do Clássico-Rei

Repórter do caderno de Esportes

Fortaleza e Ceará duelam hoje, quarta, 17 de novembro (17/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão. Ouça a transmissão ao vivo e acompanhe o tempo real com o Esportes O POVO

Fortaleza e Ceará duelam hoje, quarta, 17 de novembro (17/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Tricolor do Pici possui 49 pontos somados em 32 jogos, sendo 14 vitórias, sete empates e 11 derrotas. Já o Alvinegro de Porangabuçu soma 42 pontos com 32 partidas jogadas, sendo nove triunfos, 15 igualdades e oito reveses. Ouça a transmissão ao vivo e acompanhe lance a lance em tempo real.

Transmissão ao vivo de Fortaleza e Ceará:

Fortaleza x Ceará: acompanhe tempo real do Clássico-Rei

