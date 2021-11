Escalação: como Fortaleza e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Fortaleza e Ceará se enfrentam na noite desta quarta-feira, 17, às 20 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro Clássico-Rei com a presença das duas torcidas desde o início da pandemia de Covid-19. Na sexta colocação, com 49 pontos, o Tricolor do Pici busca a vitória para voltar ao G4 na tabela de classificação. Já o Alvinegro de Porangabussu ocupa a décima posição, com 42 pontos e tenta garantir a permanência na Primeira Divisão e entrar de vez na luta por uma vaga na pré-Libertadores.

Escalações

Fortaleza



3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Pikachu, Éderson, Matheus Jussa, Ronald e B. Melo; Robson e Depietri. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e B. Pacheco; F. Sobral e Fabinho; Lima, Vina e Mendoza; Jael. Técnico: Tiago Nunes.

Arbitragem do jogo

Fortaleza x Ceará será apitado pelo árbitro Raphael Claus (Fifa-SP). Os auxiliares serão Daniel Luís Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP). José Claudio Rocha Filho (Fifa-SP) será o responsável pelo VAR.

