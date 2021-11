Ex-jogadores de Fortaleza e Ceará participaram do acesso do Botafogo à Série A

Sem espaço nos elencos do Tricolor do Pici e do Alvinegro de Porangabuçu, o lateral-esquerdo Carlinhos e os meias Luiz Henrique e Ricardinho fizeram parte da campanha de retorno do Glorioso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro

Na liderança da Série B e com vaga assegurada na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro em 2022, o Botafogo contou com ex-jogadores de Fortaleza e Ceará na campanha de acesso à elite do futebol nacional. O lateral-esquerdo Carlinhos e o meio-campista Luiz Henrique, do Tricolor do Pici, e o volante Ricardinho, ídolo do Alvinegro de Porangabuçu, integraram o elenco do Glorioso.

Dos três jogadores, Carlinhos foi o que teve mais destaque. O lateral participou de 14 jogos com a camisa alvinegra, sendo titular em oito oportunidades, além de marcar um gol e dar duas assistências. Luiz Henrique e Ricardinho tiveram passagem mais apagada. Sem participação direta em gols, ambos atuaram em 11 partidas, mas só começaram um duelo entre os 11 iniciais.

Sem espaço nos elenco do Leão com o treinador Juan Pablo Vojvoda, Carlinhos e Luiz Henrique foram cedidos ao Glorioso até o final deste ano. Os dois serão avaliados pela comissão técnica tricolor após o fim do empréstimo ao time carioca. Já o meia Ricardinho rescindiu contrato com o Alvinegro de Porangabuçu no início do ano e não tem mais vínculo com o Vovô.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro conhecido das torcidas de Ceará e Fortaleza com participação direta na campanha de acesso do Botafogo, é o técnico Enderson Moreira. Com passagens pelo Vovô, em 2020, e pelo Leão, ainda neste ano, o treinador assumiu o Glorioso na 14ª rodada da Série B, na nona colocação, e comandou a arrancada do time de General Severiano rumo ao acesso. Em 24 jogos, foram 16 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.

Tags