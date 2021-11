Botafogo e Coritiba vencem e asseguram acesso para a Série A

Fogão venceu o Operário nesta segunda-feira, enquanto o Coxa venceu no domingo e garantiu a vaga nesta segunda, com a derrota do CRB,

Botafogo e Coritiba são as primeiras equipes a garantir matematicamente o acesso para a Série A 2022. Ambas as equipes venceram pela 36ª rodada da Série B 2021. O Botafogo fez 2 a 1 no Operário-PR, na tarde desta segunda-feira, 15, no Estádio Nilton Santos. Já o Coritiba, no domingo, 14, ganhou do Brasil-RS, com gol nos acréscimos, por 2 a 1, no estádio Couto Pereira. A derrota do CRB, por 1 a 0, diante do Brusque-SC, nesta segunda-feira, 15, definiu o acesso do Coxa.



O Botafogo, com os gols de Pedro Castro e Navarro, ainda reassumiu a liderança da competição — tem agora 66 pontos. Fabiano descontou para o Operário-PR, que está estacionado nos 45 pontos e ainda ameaçado pela degola. O Botafogo volta a campo no próximo domingo, quando visita o já rebaixado Brasil a partir das 19h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas-RS.



O acesso do Coxa veio com a derrota do CRB, por 1 a 0, diante do Brusque-SC, nesta segunda-feira, 15. Com o resultado, o time alagoano não tem mais como ultrapassar o Coritiba. O outro time fora do G4 que ainda poderia alcançar o Coritiba, o Goiás, que tem 58 pontos, enfrenta, na rodada seguinte, o terceiro Guarani, que tem 59, ou seja, ambos os times não podem ultrapassar os paranaenses.

A vitória do Coritiba veio no sufoco. O time demonstrou superioridade sobre o Brasil, mas não teve pontaria para definir. Waguininho abriu o placar para o Coritiba, aos nove do segundo tempo, mas Erison empatou aos 36. O Coritiba partiu para a pressão e conseguiu o gol da vitória aos 48 minutos com Léo Gamalho. O Coritiba agora recebe o CSA no Couto Pereira no domingo, 21, às 19 horas.



(Com informações de Agência Brasil e Gazeta Esportiva)



