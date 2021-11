FutCast Entrevista #5 - Douglas Dias, herói da classificação do Floresta para o Nordestão

O convidado desta semana é o goleiro Douglas Dias, herói do Floresta na classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste e protagonista da campanha da equipe no acesso para a Série C

O convidado desta semana é o goleiro Douglas Dias, herói do Floresta na classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste e protagonista da campanha da equipe no acesso para a Série C. O jogador fala sobre a carreira, do início no Fortaleza, dos pênaltis defendidos contra o Santa Cruz e o Ferroviário na fase eliminatória do Nordestão e os objetivos no Verdão da Vila Manoel Sátiro.

