FCF e clubes definem Campeonato Cearense de 2022 nesta quinta-feira

O Conselho Técnico que vai definir a fórmula de disputa e os detalhes do Campeonato Cearense de 2022 está marcado para quinta-feira, 11, no Mareiro Hotel, às 11 horas. Os dez clubes participantes do certame vão discutir, a portas fechadas, sobre a nova edição do Estadual.

A reunião será conduzida pelo presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio. Os times têm quantidades de votos diferentes para a escolha de fórmula e outras decisões, de acordo com a posição que terminaram no ano passado. O atual campeão, Fortaleza, por exemplo, possui 10 votos (ou voto peso 10), enquanto o vice-campeão da Série B do Cearense de 2021, o Iguatu, tem apenas um voto (ou voto peso 1).

Ceará e Fortaleza, que representam o Estado na Copa do Nordeste, não devem participar do campeonato desde o início. Isso permite que o Estadual comece mais cedo que o previsto no calendário da CBF para 2022 (26 de janeiro), já que as equipes envolvidas encerraram temporada antes e vão ter cumprido o período de férias e pré-temporada.

O Campeonato Cearense oferece duas vagas na Copa do Brasil, uma para a Copa do Nordeste, além de três vagas para a Série D do Brasileiro.

Veja abaixo a relação de equipes participantes do Conselho Técnico:

Fortaleza Esporte Clube

Ceará Sporting Club

Ferroviário Atlético Clube

Futebol Clube Atlético Cearense

Pacajus Esporte Clube

Crato Esporte Clube

Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa

Caucaia Esporte Clube

Maracanã Esporte Clube

Associação Desportiva Iguatu



