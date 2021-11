Convocada por Pia, Formiga fará sua despedida da seleção brasileira contra a Índia

A convocação da seleção brasileira de futebol feminino, realizada nesta terça-feira, 9, contou com uma surpresa. A técnica Pia Sundhage anunciou o retorno da volante Formiga na lista de convocadas para disputar o Torneio Internacional de Futebol de Manaus contra Venezuela, Índia e Chile.

A meio-campista de 43 anos vestirá a Amarelinha pela última vez na quinta-feira, 25, em partida diante da Índia, válida pelo torneio amistoso. A capital amazonense também será palco dos duelos contra Venezuela, dia 28, e Chile, no dia 1º de dezembro. Os horários dos confrontos ainda não foram definidos.

Atualmente no São Paulo, Formiga é uma das maiores jogadoras da história do Brasil. Com 233 partidas pela Seleção, ela é a recordista de jogos e a que defendeu a equipe por mais tempo. Além disso, ela é a única jogadora de futebol a disputar todas as edições de Olímpiadas em que a modalidade esteve presente. São sete Jogos Olímpicos e outras sete Copas do Mundo no currículo.

