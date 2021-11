Seletiva em Fortaleza escolhe jovens para intercâmbio internacional por meio do futebol

A oportunidade de realizar o sonho de jogar futebol e estudar no exterior pode estar mais próxima para muitos jovens cearenses. Uma parceria entre a CC3 Brazil e ASX Academy, empresas especializadas em intercâmbio esportivo, realizará, neste sábado, 13, na R9 Academy, em Fortaleza, seletiva para bolsas de estudo em instituições de ensino do Canadá, Estados Unidos e países da Europa. As inscrições se encerram no dia anterior, na sexta-feira, 12.

Para participar, os interessados — do sexo masculino ou feminino — devem ter entre 13 e 24 anos, atestado médico que garanta bom nível de aptidão física e domínio dos fundamentos básicos do futebol. Além disso, é cobrada taxa de R$ 250 para realizar a inscrição. Não há exigência de alta performance técnica na modalidade ou fluência no idioma praticado no país de destino, mas esses fatores influenciam na disponibilidade de bolsas ofertadas aos estudantes.

"A parceria com a ASX nos deu a oportunidade de trazer para o Ceará um serviço com qualidade e que certamente servirá para as famílias e jovens que pretendem continuar com a sua carreira esportiva e estudar no exterior. Contamos com parceiros com vasta experiência acompanhando equipes em viagens internacionais. Juntamos competências para colocar no mercado um serviço com qualidade e a máxima segurança", garante Carlos Costa, CEO da CC3 Brazil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O projeto oferece bolsas parciais ou integrais — a depender do nível de habilidade apresentado pelos candidatos — para alunos da educação básica e superior. O intercâmbio tem duração de 12 meses para estudantes do ensino médio e quatro anos para discentes de graduação.

Durante a seletiva, uma equipe ficará responsável pela aplicação de um programa de avaliação técnica, além de disponibilizar informações sobre o processo, com orientações para pais e alunos sobre o passo a passo até o embarque para o exterior, previsto para os meses de janeiro e agosto de 2022.

Após a aprovação do candidato a uma bolsa de estudo no exterior, as empresas oferecem suporte para obtenção de toda a documentação necessária para que o estudante ingresse na instituição de ensino para qual foi selecionado, além de auxílio na preparação dos atletas para reduzir os impactos no processo de adaptação dos atletas.

"A questão do comportamento é fundamental. Nós sempre orientamos que o jovem irá fazer uma imersão em outra cultura. Então não é apenas o aspecto técnico que conta. Existe toda uma preparação a nível comportamental, para que ele possa se harmonizar com essa cultura, aprender a lidar com essas diferenças e poder tirar o melhor proveito dessa experiência", ressalta Pedro Canineu, diretor esportivo da ASX Academy.

SERVIÇO

Seletiva CC3 Brazil/ASX Academy - Intercâmbio esportivo e acadêmico para os Estados Unidos, Canadá e Europa

Quando: sábado, dia 13 de novembro, a partir das 8 horas

Onde: R9 Academy Fortaleza - Rua Alberto Feitosa Lima, 328 - Bairro Guararapes

Inscrições: até sexta-feira, 12 de novembro, por meio do preenchimento de formulário

Taxa de inscrição: R$ 250

Público-alvo: alunos nascidos entre os anos de 1998 e 2007.

Para mais informações: (85) 99166-4415.

Tags