Flamengo fica no empate com Chapecoense e se distancia do título do Brasileirão

Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 54 pontos na tabela e estão na terceira posição, com um ponto a menos que o Palmeiras e 11 a menos que o líder Atlético-MG

O Flamengo ficou mais distante do título do Brasileirão ao empatar por 2 a 2 com a Chapecoense, nesta segunda-feira, na Arena Condá. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 54 pontos na tabela de classificação e estão na terceira posição, com um ponto a menos que o Palmeiras, que manteve a vice-liderança. Já os catarinenses, com 15, seguem na lanterna.

O primeiro tempo foi bem movimentado. O Flamengo abriu o placar com Matheuzinho, mas permitiu a virada em dois gols de Kaio Nunes. Antes do intervalo, Michael deixou tudo igual. No segundo tempo, cada equipe teve um jogador expulso e não movimentaram mais a rede.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Bahia, nesta quinta-feira, no Maracanã. Já a Chapecoense só volta a jogar no domingo, contra o Juventude, na Arena Condá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O Flamengo começou a partida tendo a posse de bola, mas viu a Chapecoense quase abrir o placar aos oito minutos. Henrique Almeida aproveitou cruzamento rasteiro de Mike, mas mandou sobre o travessão.

O susto fez o Flamengo melhorar a marcação. Com isso, os rubro-negros passaram a dominar o jogo. Não demorou muito e os visitantes marcaram aos 25 minutos. Matheuzinho fez jogada individual e chutou cruzado para a rede.

O revés obrigou a Chapecoense a avançar. Os donos da casa chegaram ao empate aos 30 minutos. Kaio Nunes recebeu passe na área e mandou para o gol. Gabriel Batista fez a defesa, mas o assistente apontou que a bola passou pela linha.

O confronto ficou aberto após a igualdade. Tanto que o Flamengo quase marcou com Bruno Henrique. No entanto, foi a Chapecoense que fez o segundo na Arena Condá, aos 34 minutos. Kaio Nunes aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O Flamengo não sentiu o novo revés e seguiu com a postura ofensiva. Os rubro-negros chegaram ao empate aos 40 minutos. Em avanço rápido, Michael foi lançado ainda no campo de defesa, com um corte passou por um defensor e o goleiro e mandou para a rede.

O segundo tempo iniciou com as duas equipes em busca do ataque. O Flamengo tinha mais qualidade e aos poucos passou a dominar o jogo. A situação melhorou para os visitantes aos 13 minutos, quando Kaio Nunes recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na cobrança da falta, Keiler salvou o gol na batida de Éverton Ribeiro.

A partir dai, o Flamengo aumentou a pressão. Gabigol viu Keiler salvar os donos da casa novamente aos 17 minutos. A Chapecoense sentiu o susto e recuou de vez.

Os rubro-negros passaram a ter dificuldade em passar pela retranca da Chape. Tanto que os visitantes só foram assustar aos 35 minutos, em chute de Vitinho. Só que os donos da casa desperdiçaram chance incrível, com Bruno Silva. O atacante passou por Gabriel Batista, mas errou o alvo.

Nos minutos finais, os cariocas ficaram com um jogador a menos quando Éverton Ribeiro pisou em Alan Santos e foi expulso. Depois disso, o duelo ficou nervoso. O Flamengo ainda buscou o gol da vitória, sem sucesso, e vê o tri brasileiro mais distante.

Tags